Монтейро: победа над Циципасом — одна из самых значимых в моей карьере

118-я ракетка мира бразильский теннисист Тьяго Монтейро прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в 1/32 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Конечно, это одна из самых значимых побед в моей карьере. Я знал, что это будет сложный матч. Я просто старался верить в себя на протяжении всей встречи. На корте я чувствовал себя отлично. Я сыграл здесь уже три матча. У меня были ритм и уверенность.

Это теннис. Каждую неделю у тебя появляется новая возможность. Последние несколько недель я не был доволен своими выступлениями. Я пытался вкалывать на челленджерах, но ничего не получалось (смеётся). Я просто продолжал упорно работать день за днём, несмотря на то что чувствовал себя не очень хорошо, не выигрывал матчи.

Я продолжал верить в себя и усердно тренироваться. Эта неделя принесла свои плоды. Каждый матч был большим вызовом. Сегодня я одержал одну из самых больших побед в своей карьере и надеюсь, что смогу использовать это для того, чтобы стабильно выступать на крупных турнирах», — сказал Монтейро в послематчевом интервью на корте.

Отметим, на прошлой неделе Монтейро уступил Жайме Фарии в первом раунде грунтового челленджера в Португалии (2:6, 6:3, 6:7 (2:7)), а на этой — уже выиграл четыре матча подряд. В 1/16 финала «тысячника» в Мадриде бразилец сыграет с Иржи Легечкой.