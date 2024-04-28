Алькарас уверенно обыграл Уайлда в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, уверенно вышел в следующий круг грунтового турнира «Мастерс» в Мадриде (Испания), действующим чемпионом которого спортсмен является. В своём матче третьего круга испанец в двух сетах обыграл 63-ю ракетку мира из Бразилии Тьяго Уайлда. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут. За это время Карлос Алькарас выполнил два эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Уайлда три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в 1/4 финала соревнований Карлос Алькарас поборется с Ян-Леннардом Штруффом из Германии. Матч пройдёт завтра, 29 апреля.