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Алькарас уверенно обыграл Уайлда в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

Алькарас уверенно обыграл Уайлда в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
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Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, уверенно вышел в следующий круг грунтового турнира «Мастерс» в Мадриде (Испания), действующим чемпионом которого спортсмен является. В своём матче третьего круга испанец в двух сетах обыграл 63-ю ракетку мира из Бразилии Тьяго Уайлда. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Мадрид (м). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 17:05 МСК
Тьяго Уайлд
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Спортсмены провели на корте 1 час 16 минут. За это время Карлос Алькарас выполнил два эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Уайлда три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в 1/4 финала соревнований Карлос Алькарас поборется с Ян-Леннардом Штруффом из Германии. Матч пройдёт завтра, 29 апреля.

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