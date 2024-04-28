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Тейлор Фритц обыграл Баэса и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Тейлор Фритц обыграл Баэса и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
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13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в 1/8 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 28 апреля, он в двух сетах обыграл Себастьяна Баэса (19-й в рейтинге ATP) со счётом 6:2, 6:3.

Мадрид (м). 3-й круг
28 апреля 2024, воскресенье. 17:35 МСК
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

Отметим, что спортсмены провели на корте всего 1 час 4 минуты. Фритц реализовал три брейк-поинта из семи, допустил одну двойную ошибку и выполнил восемь эйсов. Аргентинский теннисист сделал одну двойную ошибку, но не подал ни одного эйса и не смог заработать брейк-пойнты на подаче соперника.

Напомним, в матче 1/8 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Тейлор Фритц сыграет с девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем, который ранее обыграл Даниэля Альтмайера из Германии.

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