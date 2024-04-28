Мирра Андреева назвала подарок, который хотела бы получить на завтрашний день рождения

43-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева назвала идеальный подарок, который хотела бы получить на завтрашний день рождения. Отметим, что 29 апреля спортсменке исполнится 17 лет.

«Идеальным подарком для меня была бы победа. Поэтому я постараюсь сделать всё нужное для этого. Знаю, что моя мама уже купила мне что-то, так как вчера я увидела, что она потратила деньги с нашей общей кредитной карты. Поэтому я буду очень рада увидеть, что же она мне выбрала», — сказала Андреева после матча на корте.

Напомним, сегодня российская теннисистка одержала вторую победу над игроком топ-10 рейтинга WTA, в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) обыграв победительницу турнира «Большого шлема», седьмую ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии со счётом 7:5, 6:1.