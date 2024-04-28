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Видеообзор победы Андреевой над Вондроушовой в третьем круге турнира в Мадриде

Сегодня, 28 апреля, 43-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В двух сетах она обыграла победительницу турнира «Большого шлема», седьмую ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии со счётом 7:5, 6:1.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Мирра Андреева — Маркета Вондроущова во втором круге грунтового турнира в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Отметим, это вторая победа Мирры над игроком топ-10. Напомним, в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде Андреева сыграет с итальянкой Ясмине Паолини, которая обыграла Каролин Гарсию со счътом 6:3, 6:2.