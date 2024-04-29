«Мастерс» в Мадриде, 29 апреля: расписание матчей, сетка турнира
Сегодня, 29 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) пройдут матчи третьего круга. Игровой день начнётся около 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. «Мастерс», Мадрид. Третий круг. Расписание 29 апреля
- Александр Бублик (Казахстан) — Бен Шелтон (США) — начало матча около 12:00 мск.
- Даниил Медведев (Россия) — Себастьян Корда (США) — начало матча около 13:30 мск.
- Якуб Меншик (Чехия) — Феликс Оже-Альяссим (Канала) — начало матча около 16:00 мск.
- Рафаэль Надаль (Испания) — Педро Качин (Аргентина) — начало матча около 17:00 мск.
- Кэмерон Норри (Великобритания) — Каспер Рууд (Норвегия) — начало матча около 17:00 мск.
- Флавио Коболли (Италия) — Карен Хачанов (Россия) — начало матча около 20:00 мск.
- Янник Синнер (Италия) — Павел Котов (Россия) — начало матча около 21:00 мск.
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