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«Мастерс» в Мадриде, 29 апреля: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Мадриде, 29 апреля: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 29 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) пройдут матчи третьего круга. Игровой день начнётся около 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Третий круг. Расписание 29 апреля

  • Александр Бублик (Казахстан) — Бен Шелтон (США) — начало матча около 12:00 мск.
  • Даниил Медведев (Россия) — Себастьян Корда (США) — начало матча около 13:30 мск.
  • Якуб Меншик (Чехия) — Феликс Оже-Альяссим (Канала) — начало матча около 16:00 мск.
  • Рафаэль Надаль (Испания) — Педро Качин (Аргентина) — начало матча около 17:00 мск.
  • Кэмерон Норри (Великобритания) — Каспер Рууд (Норвегия) — начало матча около 17:00 мск.
  • Флавио Коболли (Италия) — Карен Хачанов (Россия) — начало матча около 20:00 мск.
  • Янник Синнер (Италия) — Павел Котов (Россия) — начало матча около 21:00 мск.
Календарь "Мастерса" в Мадриде
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