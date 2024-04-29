Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, разгромив Соррибес-Тормо
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 13:40 МСК
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
В матче 1/8 финала представительница Польши разгромила Сару Соррибес-Тормо из Испании со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.
За это время Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету испанской теннисистки ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
В следующем раунде Свёнтек сразится с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является Арина Соболенко.
Комментарии
- 29 апреля 2024
-
15:44
-
15:37
-
15:26
-
14:52
-
14:32
-
13:58
-
13:24
-
12:41
-
10:40
-
10:31
-
09:45
-
09:30
-
06:05
-
01:48
-
00:55
-
00:37
-
00:21
- 28 апреля 2024
-
23:43
-
23:19
-
22:59
-
22:53
-
22:39
-
21:59
-
21:50
-
21:29
-
21:00
-
20:42
-
19:52
-
19:42
-
19:30
-
19:03
-
18:53
-
18:44
-
18:34
-
18:28