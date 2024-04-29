Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, разгромив Соррибес-Тормо

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала представительница Польши разгромила Сару Соррибес-Тормо из Испании со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

За это время Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету испанской теннисистки ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде Свёнтек сразится с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является Арина Соболенко.