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Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, разгромив Соррибес-Тормо

Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде, разгромив Соррибес-Тормо
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 13:40 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		0
         
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо

В матче 1/8 финала представительница Польши разгромила Сару Соррибес-Тормо из Испании со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

За это время Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету испанской теннисистки ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде Свёнтек сразится с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является Арина Соболенко.

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Новости. Теннис
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