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Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв Паолини

Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв Паолини
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43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала россиянка одержала победу над итальянкой Ясмине Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2024, понедельник. 16:40 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		4
         
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини

За это время россиянка выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных (75%). На счету Паолини один эйс, одна двойная и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми (63%).

Отметим, что по ходу первой партии Андреева уступала со счётом 2:5, отыграла сетбол и переломила ход борьбы в сете.

В следующем раунде Андреева встретится либо с американкой Даниэль Коллинз, либо с белоруской Ариной Соболенко.

Напомним, в прошлом сезоне Мирра Андреева дошла до 1/8 финала турнира в Мадриде, где уступила будущей чемпионке турнира, Арине Соболенко.

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