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Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв Паолини

43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала россиянка одержала победу над итальянкой Ясмине Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

За это время россиянка выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных (75%). На счету Паолини один эйс, одна двойная и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми (63%).

Отметим, что по ходу первой партии Андреева уступала со счётом 2:5, отыграла сетбол и переломила ход борьбы в сете.

В следующем раунде Андреева встретится либо с американкой Даниэль Коллинз, либо с белоруской Ариной Соболенко.

Напомним, в прошлом сезоне Мирра Андреева дошла до 1/8 финала турнира в Мадриде, где уступила будущей чемпионке турнира, Арине Соболенко.