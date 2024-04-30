Андреева: думала, что могу проиграть Паолини, но не хотелось этого делать в день рождения

43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над итальянкой Ясмине Паолини на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Напомним, вчера россиянка праздновала 17-летие.

«Честно, я очень нервничала. Потому что в прошлом году я тоже выиграла матч на свой день рождения. Я играла вчера и надеялась, что у меня сегодня будет выходной. Только матч в паре. Но мне сказали, что поставят играть четвёртый круг сегодня. Я так разочаровалась, мне было так грустно, потому что я знала, что будет тяжёлый матч. У меня были мысли, что, возможно, я могу проиграть. Не хотелось этого делать в свой день рождения. Это тоже была дополнительная мотивация — сделать приятное себе, папе и всей нашей семье», — сказала Андреева в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!»

В матче 1/8 финала россиянка одержала победу над Паолини со счётом 7:6 (7:2), 6:4. В следующем раунде Андреева встретится с белоруской Ариной Соболенко.