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Карен Хачанов в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде

Карен Хачанов в трёх сетах проиграл Яннику Синнеру в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде
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17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проиграл в четвёртом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 30 апреля, он в трёх сетах уступил Яннику Синнеру, занимающему второе место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 6:3, 6:4.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 17:20 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 3
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут. Итальянский теннисист реализовал два брейк-пойнта из двух (100%), допустил три двойные ошибки и выполнил пять эйсов. Россиянин не сделал двойных ошибок, выполнил восемь подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из шести заработанных (17%).

Напомним, в матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Янник Синнер сыграет с победителем матча между 35-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом и шестым в рейтинге ATP Каспером Руудом.

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