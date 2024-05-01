Рублёв — Алькарас: текстовая трансляция матча 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

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Сегодня, 1 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) состоится матч 1/4 финала, в котором за победу поборется российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира. Соперником россиянина будет третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Встреча спортсменов начнётся не ранее 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Андрея Рублёва и Карлоса Алькараса за выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде.

Напомним, Алькарас ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Единственная победа испанца была одержана в рамках группового этапа Итогового турнира ATP — 2023 со счётом 7:5, 6:2.

Грунтовый «Мастерс» в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас, который выигрывал трофей два года подряд — в 2022 и 2023 годах.