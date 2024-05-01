Иржи Легечка: 12–13 тысяч человек кричали «Рафа!» во время моей подачи

31-я ракетка мира Иржи Легечка высказался о победе в четвёртом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Напомним, вчера, 30 апреля, он в двух сетах обыграл бывшую первую ракетку мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, 22-кратного победителя турниров «Большого шлема».

«12, 13 тысяч человек снова и снова кричали «Рафа! Рафа!» в то время, пока я пытался подать. Я до сих пор не знаю, как мне удалось справиться с этим давлением. Но это показывает, что я стал опытнее в последние пару лет и сегодня смог этим воспользоваться», —сказал Легечка на пресс-конференции.

Напомним, легендарный испанский теннисист Надаль выступил на мадридском «Мастерсе» после долгого перерыва. Его преследовали травмы, которые не давали ему играть. Дойдя до четвёртого круга турнира, Надаль уступил чеху Легечке и покинул соревнование в Мадриде. Чех теперь встретится в четвертьфинале с Даниилом Медведевым.