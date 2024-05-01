Соболенко потеряет статус второй ракетки мира, если проиграет Мирре Андреевой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко может потерять статус второй ракетки мира, если не выйдет в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В этом случае второй ракеткой мира станет чемпионка US Open — 2023 Кори Гауфф (США), а белоруска выпадет из топ-2 впервые с января 2023 года.

Напомним, Арина Соболенко является действующей победительницей турнира. В финале прошлого года она обыграла первую ракетку мира представительницу Польши Игу Свёнтек.

Таким образом, чтобы защитить очки за прошлогодний титул, белоруска должна будет сегодня, 1 мая, в четвертьфинале обыграть россиянку Мирру Андрееву, которая занимает 43-е место в рейтинге WTA. Соболенко ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Единственная победа белоруски была одержана на этом же турнире в Мадриде в прошлом году со счётом 6:3, 6:1.

В случае победы над россиянкой в полуфинале Мадрида Соболенко может встретиться с победительницей матча между казахстанскими теннисистками Юлией Путинцевой и Еленой Рыбакиной.