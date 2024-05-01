Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко потеряет статус второй ракетки мира, если проиграет Мирре Андреевой

Соболенко потеряет статус второй ракетки мира, если проиграет Мирре Андреевой
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко может потерять статус второй ракетки мира, если не выйдет в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В этом случае второй ракеткой мира станет чемпионка US Open — 2023 Кори Гауфф (США), а белоруска выпадет из топ-2 впервые с января 2023 года.

Напомним, Арина Соболенко является действующей победительницей турнира. В финале прошлого года она обыграла первую ракетку мира представительницу Польши Игу Свёнтек.

Таким образом, чтобы защитить очки за прошлогодний титул, белоруска должна будет сегодня, 1 мая, в четвертьфинале обыграть россиянку Мирру Андрееву, которая занимает 43-е место в рейтинге WTA. Соболенко ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Единственная победа белоруски была одержана на этом же турнире в Мадриде в прошлом году со счётом 6:3, 6:1.

В случае победы над россиянкой в полуфинале Мадрида Соболенко может встретиться с победительницей матча между казахстанскими теннисистками Юлией Путинцевой и Еленой Рыбакиной.

Материалы по теме
Рыбакина в сете от поражения в Мадриде! Также бьются Рублёв и Мирра с Соболенко. LIVE!
Live
Рыбакина в сете от поражения в Мадриде! Также бьются Рублёв и Мирра с Соболенко. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android