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«Невероятно». Португальский журналист — о камбэке Рыбакиной в матче с Путинцевой

Известный португальский журналист Жозе Моргадо эмоционально высказался о волевой победе казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, занимающей четвёртое место в рейтинге WTA, над соотечественницей Юлией Путинцевой (50-я ракетка мира) в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Невероятно», — написал журналист на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Кроме того, журналист отдельно отметил спасённые Рыбакиной матчболы, а также то, что ей удалось сделать камбэк при счёте 2:5 (15:40).

Напомним, встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу Рыбакиной.

Теперь в полуфинальном поединке казахстанская теннисистка встретится с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и Ариной Соболенко из Беларуси.