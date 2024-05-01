Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Невероятно». Португальский журналист — о камбэке Рыбакиной в матче с Путинцевой

«Невероятно». Португальский журналист — о камбэке Рыбакиной в матче с Путинцевой
Аудио-версия:
Комментарии

Известный португальский журналист Жозе Моргадо эмоционально высказался о волевой победе казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, занимающей четвёртое место в рейтинге WTA, над соотечественницей Юлией Путинцевой (50-я ракетка мира) в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Невероятно», — написал журналист на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Кроме того, журналист отдельно отметил спасённые Рыбакиной матчболы, а также то, что ей удалось сделать камбэк при счёте 2:5 (15:40).

Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 13:10 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 5
4 		7 7 7
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Напомним, встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу Рыбакиной.

Теперь в полуфинальном поединке казахстанская теннисистка встретится с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и Ариной Соболенко из Беларуси.

Материалы по теме
Елена Рыбакина вышла в полуфинал «тысячника» в Мадриде, обыграв Путинцеву
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android