Янчук: Соболенко своими мощными ударами может забить Мирру Андрееву

Российский теннисист Виктор Янчук оценил шансы Мирры Андреевой выиграть встречу 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) против второй ракетки мира, двукратной победительницы Australian Open Арины Соболенко. По словам специалиста, белоруска обладает мощью, которой нет у других теннисисток, что позволяет ей выигрывать большинство матчей, в том числе, возможно, и следующий с россиянкой Андреевой.

«Очень интересный будет матч. Соболенко играет мощнее всех, своими плотными ударами она вполне может забить Мирру. При этом она склонна к большому количеству ошибок, и в этом заключается шанс Андреевой. Нашей спортсменке нечего терять, поэтому должна играть свободно, но хватит ли этого для победы над Соболенко? Потенциал значительно больше у Соболенко, я бы оценил её шансы на победу в 95%», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, сегодня, 1 мая, пройдёт матч четвертьфинала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) между российской теннисисткой Миррой Андреевой и белоруской, второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Он начнётся в 21:00 мск.