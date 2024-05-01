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Янчук: Соболенко своими мощными ударами может забить Мирру Андрееву

Янчук: Соболенко своими мощными ударами может забить Мирру Андрееву
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Российский теннисист Виктор Янчук оценил шансы Мирры Андреевой выиграть встречу 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) против второй ракетки мира, двукратной победительницы Australian Open Арины Соболенко. По словам специалиста, белоруска обладает мощью, которой нет у других теннисисток, что позволяет ей выигрывать большинство матчей, в том числе, возможно, и следующий с россиянкой Андреевой.

«Очень интересный будет матч. Соболенко играет мощнее всех, своими плотными ударами она вполне может забить Мирру. При этом она склонна к большому количеству ошибок, и в этом заключается шанс Андреевой. Нашей спортсменке нечего терять, поэтому должна играть свободно, но хватит ли этого для победы над Соболенко? Потенциал значительно больше у Соболенко, я бы оценил её шансы на победу в 95%», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, сегодня, 1 мая, пройдёт матч четвертьфинала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) между российской теннисисткой Миррой Андреевой и белоруской, второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Он начнётся в 21:00 мск.

Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 21:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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