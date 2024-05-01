Мыскина — о внимании СМИ к звёздам тура: ты выигрываешь свой матч, а вопросы про Шарапову

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина рассказала о зацикленности СМИ и широкой публики на звёздах ATP и WTA.

«Было время, когда любая пресс-конференция с российской теннисисткой начиналась с вопроса о Маше Шараповой. Ты выигрываешь свой матч или турнир, а вопросы про Машу. Некоторых начинало это раздражать. Ты выиграл, а нужно отвечать за другого человека. Такие моменты случаются. Но теннисисты адаптированы, понимают, что много звёзд. Все выбирают стандартные ответы, штампованные фразы», — сказала Мыскина в эфире YouTube-канала «Больше!»

Напомним, Мыскина — двукратная победительница Кубка Федерации и чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года. Уже на протяжении четырёх лет Мыскина является членом наблюдательного совета хоккейного клуба «Лада».