Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: россиянин уступил стартовый сет в четвертьфинале Мадрида

Завершился первый сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва (7) с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом (2) в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Партия продлилась 42 минуты и завершилась со счётом 6:4 в пользу действующего чемпиона соревнований Алькараса. В её рамках Карлосу удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Рублёва один нереализованный брейк-пойнт.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

Счёт личных встреч теннисистов в официальных матчах — 1-0 в пользу Алькараса. Свою единственную победу над Рублёвым он одержал в матче группового раунда Итогового чемпионата ATP в середине прошлого ноября (7:5, 6:2).

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