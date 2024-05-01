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Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: россиянин уступил стартовый сет в четвертьфинале Мадрида

Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: россиянин уступил стартовый сет в четвертьфинале Мадрида
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Завершился первый сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва (7) с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом (2) в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Партия продлилась 42 минуты и завершилась со счётом 6:4 в пользу действующего чемпиона соревнований Алькараса. В её рамках Карлосу удалось реализовать один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Рублёва один нереализованный брейк-пойнт.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		2
6 		0
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Счёт личных встреч теннисистов в официальных матчах — 1-0 в пользу Алькараса. Свою единственную победу над Рублёвым он одержал в матче группового раунда Итогового чемпионата ATP в середине прошлого ноября (7:5, 6:2).

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