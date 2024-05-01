Видео: Модрич, Рауль и Вилья пришли на матч Рублёва с Алькарасом в Мадриде

Сразу три легенды мирового футбола посетили матч олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва (7) с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом (2) в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
За поединком с трибун наблюдают атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес и бывший нападающий мадридского «Атлетико» Давид Вилья.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.
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Видео: самые необычные теннисные матчи.
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