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Видео: Модрич, Рауль и Вилья пришли на матч Рублёва с Алькарасом в Мадриде

Видео: Модрич, Рауль и Вилья пришли на матч Рублёва с Алькарасом в Мадриде
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Сразу три легенды мирового футбола посетили матч олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва (7) с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом (2) в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

За поединком с трибун наблюдают атакующий полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, экс-нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес и бывший нападающий мадридского «Атлетико» Давид Вилья.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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