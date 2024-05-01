Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рублёв пробился в полуфинал турнира в Мадриде, обыграв действующего чемпиона Алькараса

Олимпийский чемпион 2020 гола в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В четвертьфинале Рублёв (7) со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграл двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (2).

Встреча Рублёва с Алькарасом продлилась 2 часа 1 минуту. В её рамках Андрей пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Карлоса один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Важно отметить, что Алькарас является действующим чемпионом Мадрида. Он выигрывал данные соревнования два года подряд (2022, 2023).

Соперником Рублёва в полуфинале Мадрида станет победитель матча Тейлор Фритц (США, 12) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 21).