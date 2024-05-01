Рублёв прервал победную серию Алькараса на «Мастерсе» в Мадриде. Она составляла 14 матчей
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прервал серию двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса (2) из 14 побед на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Напомним, Рублёв (7) одолел Алькараса (2) в четвертьфинале текущего розыгрыша Мадрида. Россиянин обыграл испанца со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Андрей до турнира в Мадриде имел серию из четырёх поражений.
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Алькарас является действующим чемпионом Мадрида. Он выигрывал данные соревнования два года подряд (2022, 2023).
Соперником Рублёва в полуфинале Мадрида станет победитель матча Тейлор Фритц (США, 12) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 21).
Комментарии
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