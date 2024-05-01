Ольховский высказался о победе Рублёва над Алькарасом в четвертьфинале турнира в Мадриде

Заслуженный мастер спорта России по теннису Андрей Ольховский прокомментировал победу Андрея Рублёва (восьмой в рейтинге ATP) над третьей ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом (4:6, 6:3, 6:2) в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

«Андрей — молодчина! С одной стороны, эту победу можно назвать сенсацией, но при этом я предполагал такой исход ещё вчера, давая комментарий. Андрей достаточно уверенно начал играть, вернулся в колею после матча с Грикспором. Рублёв на темпе сейчас очень хорошо играет. Второй и третий сет Андрей подавал просто феноменально.

Сейчас мы видим не того Алькараса, который был в лучшее время. Второй и третий сет он играет не так остро, не так точно и не держит ритм. Его феноменальных укороченных, которые были раньше, сейчас стало значительно меньше. Соперникам против него стало легче играть. Но Алькарас всё равно остаётся очень грозным соперником. Андрей показал лучший матч и закономерно победил», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Соперником Рублёва в полуфинале Мадрида станет победитель матча Тейлор Фритц (США, 12) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 21).