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Янник Синнер объяснил своё решение сняться с «Мастерса» в Мадриде

Янник Синнер объяснил своё решение сняться с «Мастерса» в Мадриде
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер объяснил своё решения сняться с четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Янник должен был сразиться с 35-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

«Очень грустно от того, что приходится отказываться от следующего матча здесь, в Мадриде. Бедро беспокоило меня на этой неделе, постепенно ощущения становились всё более болезненными. По советам врачей мы решили, что лучше будет не играть дальше и не ухудшать ситуацию.

В ближайшие дни я сделаю ещё несколько тестов и буду следовать советам специалистов по восстановлению. Спасибо вам, ребята, за поддержку», — написал Синнер в своих социальных сетях, добавив эмодзи «лис».

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