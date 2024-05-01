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Видеообзор победы Андрея Рублёва над Алькарасом в четвертьфинале турнира в Мадриде

Видеообзор победы Андрея Рублёва над Алькарасом в четвертьфинале турнира в Мадриде
Аудио-версия:
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Олимпийский чемпион 2020 гола в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв пробился в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В четвертьфинале Рублёв (7) со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграл двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (2).

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поединка Рублёва с Алькарасом.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

Встреча Рублёва с Алькарасом продлилась 2 часа 1 минуту. В её рамках Андрей пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Карлоса один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

Соперником Рублёва в полуфинале Мадрида станет победитель матча Тейлор Фритц (США, 12) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 21).

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