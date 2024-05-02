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Андреева прокомментировала поражение от Соболенко на турнире в Мадриде

Андреева прокомментировала поражение от Соболенко на турнире в Мадриде
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение от белоруски Арины Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде.

Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 21:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«По крайней мере, я выиграла на одну игру больше, чем в прошлом году на турнире. Может быть, это и хорошо, но я всё равно чувствовала, что это очень сложно. Арина оказывает большое давление с задней линии, и вначале было немного сложно найти ритм. Я чувствовал, что во втором сете мне удалось немного сориентироваться, но этого всё равно было недостаточно, если бы мы сыграли три сета, как в мужской сетке на турнире Большого шлема, то, может быть, я и смогла бы победить, но мы сыграли только два», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

За выход в финал Мадрида Соболенко сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, четвёртой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной (4).

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