Алькарас: за день до начала «Мастерса» в Мадриде я не знал, смогу ли сыграть

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал своё выступление на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде, где был посеян под вторым номером. На этом турнире Алькарас дошёл до четвертьфинала, где уступил восьмому в рейтинге ATP и седьмому сеяному российскому теннисисту Андрею Рублёву — 6:4, 3:6, 2:6.

«Это была очень позитивная неделя — за день до начала турнира я не знал, смогу ли сыграть, и мы вышли в четвертьфинал. Несколько матчей на хорошем уровне, так что это был позитив. Как только я выхожу на корт, я не люблю проигрывать, неважно, что у меня не самые лучшие ощущения. По общему мнению, это была хорошая неделя. Приехать, не трогая ракетку, сыграть четвертьфинал и проиграть Рублёву в трех сетах — это позитивная неделя», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

В полуфинале «Мастерса» в Мадриде Рублёв сыграет с 13-й ракеткой мира и 12-м сеяным американцем Тейлором Фритцем.