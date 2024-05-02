Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас рассказал, в каких ситуациях почти невозможно победить такого игрока, как Рублёв

Алькарас рассказал, в каких ситуациях почти невозможно победить такого игрока, как Рублёв
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) прокомментировал своё поражение в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде от восьмого в рейтинге ATP российского теннисиста Андрея Рублёва — 6:4, 3:6, 2:6. Алькарас был посеян на турнире под вторым номером, Рублёв — под седьмым.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Сегодня он был очень хорош, он вытаскивал невероятные розыгрыши. Это лишило меня нескольких шансов взять его подачу, я не смог, и это было ключом к матчу. Я не мог доводить его до предела на каждом мяче, он всегда бил из хороших позиций. Если такой игрок, как он, делает это, его почти невозможно победить. Я должен извлечь уроки из этого матча для следующего», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

В 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде Рублёв сыграет с 13-й ракеткой мира и 12-м сеяным американцем Тейлором Фритцем.

Календарь «Мастерса» в Мадриде
Турнирная сетка «Мастерса» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android