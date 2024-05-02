Алькарас рассказал, в каких ситуациях почти невозможно победить такого игрока, как Рублёв

Третья ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) прокомментировал своё поражение в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде от восьмого в рейтинге ATP российского теннисиста Андрея Рублёва — 6:4, 3:6, 2:6. Алькарас был посеян на турнире под вторым номером, Рублёв — под седьмым.

«Сегодня он был очень хорош, он вытаскивал невероятные розыгрыши. Это лишило меня нескольких шансов взять его подачу, я не смог, и это было ключом к матчу. Я не мог доводить его до предела на каждом мяче, он всегда бил из хороших позиций. Если такой игрок, как он, делает это, его почти невозможно победить. Я должен извлечь уроки из этого матча для следующего», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

В 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде Рублёв сыграет с 13-й ракеткой мира и 12-м сеяным американцем Тейлором Фритцем.