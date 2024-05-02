Турнир WTA-1000 в Мадриде, 2 мая: расписание матчей, сетка турнира

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Сегодня, 2 мая, пройдут матчи полуфинала «тысячника» в Мадриде (Испания). Будет проведено два поединка. Игровой день начнётся не раньше 17:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Полуфинал. Расписание на 2 мая

(1) Ига Свёнтек (Польша) — (18) Мэдисон Кис (США) — 17:00 мск

(4) Елена Рыбакина (Казахстан) — (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 22:30 мск

Напомним, вчера, 1 мая, определилась вторая полуфинальная пара. Рыбакина одолела соотечественницу Юлию Путинцеву, а Соболенко обыграла россиянку Мирру Андрееву.

Действующим обладателем трофея является белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко. Ей предстоит защитить титул, чтобы сохранить за собой второе место мирового рейтинга WTA.