Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Мадриде, 2 мая: расписание матчей, сетка турнира

Турнир WTA-1000 в Мадриде, 2 мая: расписание матчей, сетка турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 мая, пройдут матчи полуфинала «тысячника» в Мадриде (Испания). Будет проведено два поединка. Игровой день начнётся не раньше 17:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Полуфинал. Расписание на 2 мая

(1) Ига Свёнтек (Польша) — (18) Мэдисон Кис (США) — 17:00 мск

(4) Елена Рыбакина (Казахстан) — (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 22:30 мск

Напомним, вчера, 1 мая, определилась вторая полуфинальная пара. Рыбакина одолела соотечественницу Юлию Путинцеву, а Соболенко обыграла россиянку Мирру Андрееву.

Действующим обладателем трофея является белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко. Ей предстоит защитить титул, чтобы сохранить за собой второе место мирового рейтинга WTA.

Турнирная таблица в Мадриде среди женщин
Календарь в Мадриде среди женщин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android