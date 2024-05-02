«Мастерс» в Мадриде, 2 мая: расписание матчей, сетка турнира

Сегодня, 2 мая, пройдут матчи четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде (Испания). Будет проведён один поединок, в котором участвует российский теннисист — Даниил Медведев. Игровой день начнётся не раньше 21:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Четвертьфинал. Расписание на 2 мая

(3) Даниил Медведев (Россия) — (30) Иржи Легечка (Чехия) — 21:00 мск

Напомним, вторая пара четвертьфинала также должна была проводить матч, однако итальянский теннисист, вторая ракетка мира Янник Синнер снялся с турнира в Мадриде. Его соперник Феликс Оже-Альяссим из Канады автоматически стал одним из полуфиналистов и встретится с победителем пары Легечки и Медведева.

Отметим, что действующим обладателем трофея турнира является Карлос Алькарас, который вылетел из борьбы за него в этом году после того, как в четвертьфинале его обыграл россиянин Андрей Рублёв.