Рыбакина — Соболенко: текстовая трансляция матча 1/2 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

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Сегодня, 2 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч 1/2 финала, в котором за победу поборется казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA. Её соперницей будет вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Встреча спортсменок начнётся не ранее 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Елены Рыбакиной и Арины Соболенко за выход в финал турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Напомним, в десяти прошлых личных встречах Соболенко оказывалась сильнее шесть раз, Рыбакина записала на своё счёт четыре победы.

Действующим победителем турнира является Соболенко. В прошлом году в финале она обошла первую ракетку мира Игу Свёнтек.