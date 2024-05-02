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Рыбакина — Соболенко: текстовая трансляция матча 1/2 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

Рыбакина — Соболенко: текстовая трансляция матча 1/2 финала турнира WTA-1000 в Мадриде
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Сегодня, 2 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч 1/2 финала, в котором за победу поборется казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA. Её соперницей будет вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Встреча спортсменок начнётся не ранее 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Елены Рыбакиной и Арины Соболенко за выход в финал турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Мадрид (ж). 1/2 финала
02 мая 2024, четверг. 22:30 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Напомним, в десяти прошлых личных встречах Соболенко оказывалась сильнее шесть раз, Рыбакина записала на своё счёт четыре победы.

Действующим победителем турнира является Соболенко. В прошлом году в финале она обошла первую ракетку мира Игу Свёнтек.

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