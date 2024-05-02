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Медведев — Легечка: текстовая трансляция матча 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Медведев — Легечка: текстовая трансляция матча 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 2 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) состоится матч 1/4 финала, в котором за победу поборется российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Соперником россиянина будет 30-я ракетка мира испанец Иржи Легечка. Встреча спортсменов начнётся не ранее 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Иржи Легечки за выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 21:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Напомним, между теннисистами была лишь одна личная встреча победу в которой одержал Медведев.

Отметим, в прошлом году победителем турнира был Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. В этом году после поединка с Андреем Рублёвым он выбыл из борьбы за мадридский трофей.

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