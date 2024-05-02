Медведев — Легечка: текстовая трансляция матча 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 2 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) состоится матч 1/4 финала, в котором за победу поборется российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Соперником россиянина будет 30-я ракетка мира испанец Иржи Легечка. Встреча спортсменов начнётся не ранее 21:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Иржи Легечки за выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде.
Мадрид (м). 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 21:00 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Иржи Легечка
И. Легечка
Напомним, между теннисистами была лишь одна личная встреча победу в которой одержал Медведев.
Отметим, в прошлом году победителем турнира был Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. В этом году после поединка с Андреем Рублёвым он выбыл из борьбы за мадридский трофей.
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