Медведев — Легечка: текстовая трансляция матча 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 2 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) состоится матч 1/4 финала, в котором за победу поборется российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Соперником россиянина будет 30-я ракетка мира испанец Иржи Легечка. Встреча спортсменов начнётся не ранее 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Иржи Легечки за выход в полуфинал «Мастерса» в Мадриде.

Напомним, между теннисистами была лишь одна личная встреча победу в которой одержал Медведев.

Отметим, в прошлом году победителем турнира был Карлос Алькарас, вторая ракетка мира. В этом году после поединка с Андреем Рублёвым он выбыл из борьбы за мадридский трофей.