Янчук: Рублёв стал оказывать психологическое давление на Алькараса

Российский теннисист Виктор Янчук заявил, что Рублёв смог почувствовать себя увереннее и задавил соперника психологически.

«Все победы наших теннисистов прекрасны, но здесь Андрей сумел переломить ход игры. Было ощущение, что Андрей по ходу первого сета только входил в игру, набирал форму. Он играл не только против очень быстрого и взрывного соперника, но и многотысячных трибун, которые поддерживали своего любимца.

Во втором сете Рублёв ожил, поверил в себя, стал увереннее атаковать. Своей игрой он стал оказывать и психологическое давление на соперника. Тот вместо победного жеста стал всё чаще показывать озадаченность происходящим. В третьем сете он дважды взял подачу соперника и этим окончательно добил соперника, молодец», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, Андрей Рублёв обыграл испанского теннисиста Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания). Ранее у россиянина была тяжёлая серия проигрышей.

Отметим, что в прошлом году именно Алькарас стал победителем грунтового турнира в Мадриде.