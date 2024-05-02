Чесноков: Рублёв играл быстрее Алькараса, просто разрывал испанца

Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу Андрея Рублёва над испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Мадриде. Экс-теннисист отметил скоростные качества восьмой ракетки мира из России.

«Алькарас играл быстро, а Рублев ещё быстрее. Он играл внутри корта быстро и точно, просто разрывал испанца. Я думал, может, у Андрея внимание упадёт, расслабится, пойдут ошибки, но ничего подобного не случилось, Андрей играл невероятно здорово, и Алькарас просто не успевал. Ещё Андрей очень хорошо подавал острую уходящую, и весь корт был свободен», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В полуфинале «Мастерса» в Мадриде Рублёв сыграет с 13-й ракеткой мира и 12-м сеяным американцем Тейлором Фритцем.