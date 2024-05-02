Чесноков: Рублёв играл быстрее Алькараса, просто разрывал испанца
Поделиться
Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу Андрея Рублёва над испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Мадриде. Экс-теннисист отметил скоростные качества восьмой ракетки мира из России.
«Алькарас играл быстро, а Рублев ещё быстрее. Он играл внутри корта быстро и точно, просто разрывал испанца. Я думал, может, у Андрея внимание упадёт, расслабится, пойдут ошибки, но ничего подобного не случилось, Андрей играл невероятно здорово, и Алькарас просто не успевал. Ещё Андрей очень хорошо подавал острую уходящую, и весь корт был свободен», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В полуфинале «Мастерса» в Мадриде Рублёв сыграет с 13-й ракеткой мира и 12-м сеяным американцем Тейлором Фритцем.
Комментарии
- 2 мая 2024
-
11:58
-
11:51
-
10:56
-
09:46
-
09:23
-
08:27
-
08:05
-
04:55
-
04:23
-
03:30
-
02:44
-
00:49
-
00:36
-
00:33
- 1 мая 2024
-
23:34
-
23:15
-
22:51
-
22:23
-
22:15
-
22:13
-
21:54
-
21:37
-
21:35
-
21:30
-
21:18
-
21:08
-
20:22
-
20:04
-
19:58
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:44
-
19:41
-
19:34