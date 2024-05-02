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Чесноков: Рублёв играл быстрее Алькараса, просто разрывал испанца

Чесноков: Рублёв играл быстрее Алькараса, просто разрывал испанца
Андрей Рублёв
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Российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу Андрея Рублёва над испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Мадриде. Экс-теннисист отметил скоростные качества восьмой ракетки мира из России.

«Алькарас играл быстро, а Рублев ещё быстрее. Он играл внутри корта быстро и точно, просто разрывал испанца. Я думал, может, у Андрея внимание упадёт, расслабится, пойдут ошибки, но ничего подобного не случилось, Андрей играл невероятно здорово, и Алькарас просто не успевал. Ещё Андрей очень хорошо подавал острую уходящую, и весь корт был свободен», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В полуфинале «Мастерса» в Мадриде Рублёв сыграет с 13-й ракеткой мира и 12-м сеяным американцем Тейлором Фритцем.

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