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Вихлянцева назвала теннисистку, которая, по её мнению, выйдет в финал турнира в Мадриде

Вихлянцева назвала теннисистку, которая, по её мнению, выйдет в финал турнира в Мадриде
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева назвала первые матчи второй ракетки мира Арины Соболенко сложными, но считает, что именно белоруска доберётся до финала и защитит титул.

«Стартовые поединки в Мадриде складывались для Арины непросто. С Линетт и Монтгомери Соболенко играла трёхсетовики. Затем белоруска смогла прервать 15-матчевую победную серию Даниэль Коллинз, одолев её также в решающей партии. Я считаю, что именно эта встреча повлияла на то, что Арина смогла в дальнейшем набрать форму. В четвертьфинале турнира Соболенко легко переиграла Мирру Андрееву. В матче против Елены Рыбакиной белоруске будет сложно, но, по моему мнению, именно она выйдет в финал и будет бороться за то, чтобы защитить титул в столице Испании», — приводит слова Вихлянцевой Metaraitings.by

Напомним, Соболенко — действующая обладательница трофея в грунтовом турнире в Мадриде и движется к тому, чтобы его защитить титул. В то же время у мужчин действующий победитель Карлос Алькарас уже выбыл из борьбы за победу.

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