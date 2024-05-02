Ига Свёнтек вышла в финал турнира в Мадриде, разгромив американку Кис

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В полуфинальном поединке Свёнтек (1) со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18).
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Матч Свёнтек с Кис продлился 1 час и 11 минут. В его рамках Ига ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Мэдисон пять эйсов, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
За титул чемпионки Мадрида Свёнтек сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 2, действующая обладательница титула) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4). Отметим, что в прошлогоднем финале Соболенко обыграла именно Свёнтек.
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