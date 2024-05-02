«Зашли погреться после тренировки». Веснина поделилась совместным фото с Анной Калинской

Российская теннисистка, заслуженный мастер спорта и олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась совместной фотографией с 25-й ракеткой мира из России Анной Калинской.

«Зашли погреться после тренировки», — подписала фото Елена Веснина.

Напомним, Калинская не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсменка в двух сетах проиграла 136-й ракетке мира из Чехии Саре Бейлек. Встреча завершилась со счётом 1:6, 4:6.

В субботу, 27 апреля, Елена Веснина провела свой первый первый матч после возвращения в профессиональный тур. Спортсменка в паре с хорваткой Донной Векич проиграла в первом круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).