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Мирра Андреева: очень нравится, какие слова мне говорит Кончита Мартинес

Мирра Андреева: очень нравится, какие слова мне говорит Кончита Мартинес
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43-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, в каком статусе после выступления на турнире в Мадриде (Испания) находится её сотрудничество с чемпионкой Уимблдона-1994, обладательницей 32 титулов WTA, бывшей второй ракеткой мира испанкой Кончитой Мартинес.

«Я бы сказала, что, наверное, мы ещё пробуем. Пока, конечно, результат вроде хороший, но, может быть, я не буду с ней работать, я всё равно проиграла сегодня. Я шучу, шучу (смеётся).

Мы посмотрим, сейчас тоже вместе поедем в Рим. Я не очень помню, мы, по-моему, договорились на грунтовый сезон попробовать. Поэтому мы вместе поедем в Рим, там тоже посмотрим. Но в целом мне пока всё нравится. Очень нравится атмосфера и какие она мне слова говорит. Потому что она играла в своё время. Я так сказала, как будто она старая (смеётся). Но нет, она играла немного времени назад, и она тоже хорошо меня понимает, знает и видит, если я где-то волнуюсь, может, она меньше говорит или какие-то правильные слова находит. Поэтому в этом плане мне пока всё очень нравится», – сказала Андреева в эфире «Больше!»

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