Ига Свёнтек прокомментировала выход в финал грунтового турнира в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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«Чувствую себя отлично. Особо не думаю, что было в прошлом году. Было бы здорово выиграть этот турнир. Через 2 дня у меня будет шанс это сделать. Так что это действительно хорошая возможность. В целом, я довольная этим турниром», — сказала Свёнтек в интервью на корте.
В полуфинальном поединке Свёнтек со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18). За титул чемпионки Мадрида представительница Польши сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 2, действующая обладательница титула) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4).
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