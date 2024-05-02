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Ига Свёнтек прокомментировала выход в финал грунтового турнира в Мадриде

Ига Свёнтек прокомментировала выход в финал грунтового турнира в Мадриде
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 1/2 финала
02 мая 2024, четверг. 17:10 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис

«Чувствую себя отлично. Особо не думаю, что было в прошлом году. Было бы здорово выиграть этот турнир. Через 2 дня у меня будет шанс это сделать. Так что это действительно хорошая возможность. В целом, я довольная этим турниром», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

В полуфинальном поединке Свёнтек со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18). За титул чемпионки Мадрида представительница Польши сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 2, действующая обладательница титула) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4).

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