«Семья – наша самая большая радость». Свитолина выложила душевный пост с Монфисом и дочкой

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала совместный семейный снимок с экс-шестой ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом и дочкой Скай Монфис.

«Благодарны любви за подобные моменты. Семья – наша самая большая радость», — подписала публикацию теннисистка.

Напомним, Скай Монфис родилась в семье французского теннисиста и его жены Элины Свитолиной 15 октября 2022 года. Гаэль Монфис рассказал, что не хотел бы, чтобы его дочь стала теннисисткой. Он предпочёл бы, чтобы Скай выбрала гольф, футбол или баскетбол. Также бывшая шестая ракетка мира Монфис заявил о желании выступить на домашних Олимпийских играх 2024 года в Париже.