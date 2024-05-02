Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — об успехах в Мадриде: высота помогает моему теннису, да и город красивый

Арина Соболенко — об успехах в Мадриде: высота помогает моему теннису, да и город красивый
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, считает ли грунтовый турнир категории WTA-1000 одним из успешных для себя в календаре.

Соболенко выигрывала данные соревнования два раза – в 2021 и 2023 годах. В текущем розыгрыше Арина дошла до полуфинала, где сразится с казахстанкой Еленой Рыбакиной (4).

«Судя по статистике, да, это какой-то мэтч. Но, думаю, высота даёт о себе знать. Мяч из-за неё вылетает выше и быстрее. Это моему теннису помогает. Да и город красивый, зелёный, я люблю, когда зелени много. Много вкусных мест. Для меня важно чувствовать себя уютно, комфортно в городе, где играю. Из-за этого я себя так же чувствую на корте», — сказала Соболенко в эфире «Больше!»

Материалы по теме
Медведев рвётся в полуфинал Мадрида! Позже выйдут на корт Рыбакина и Соболенко. LIVE!
Live
Медведев рвётся в полуфинал Мадрида! Позже выйдут на корт Рыбакина и Соболенко. LIVE!

Видео: самые необычные теннисные матчи.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android