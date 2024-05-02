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Оже-Альяссим заявил о временном прекращении сотрудничества с Тони Надалем

Оже-Альяссим заявил о временном прекращении сотрудничества с Тони Надалем
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Бывшая шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим из Канады, ныне занимающий 35-е место в рейтинге ATP, заявил, что испанский тренер Тони Надаль больше не принимает активного участия в тренировочном процессе канадца.

«Нет, Тони вернулся домой. Пока что моя команда принимает участие в туре без его участия», — приводит слова Оже-Альяссима Daily Express.

Канадец начал сотрудничество с дядей и бывшем тренером Рафаэля Надаля в 2021 году, но последние несколько месяцев Тони не появлялся на корте во время матчей Оже-Альяссима. В 2022 году под руководством испанца спортсмен завоевал четыре титула ATP в одиночном разряде. На грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде, который проходит в эти дни, Оже-Альяссим пробился в полуфинал соревнований.

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