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Видеообзор победы Свёнтек над Кис в полуфинале грунтового турнира в Мадриде

Видеообзор победы Свёнтек над Кис в полуфинале грунтового турнира в Мадриде
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Сегодня, 2 мая, состоялся матч 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в финал соревнований.

В полуфинальном поединке Свёнтек (1) со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Свёнтек над Кис в полуфинале грунтового турнира в Мадриде.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

За титул чемпионки Мадрида Свёнтек сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 2, действующая обладательница титула) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4). Отметим, что в прошлогоднем финале Соболенко обыграла именно Свёнтек.

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