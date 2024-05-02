Свёнтек: я бы соврала, если бы сказала, что у меня нет мыслей о победе в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась своими мыслями в преддверии финального матча грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Я бы соврала, если бы сказала, что у меня нет мыслей о победе на турнире в Мадриде. Они есть. Но вопрос в том, что ты собираешься с ними делать. Я бы не сказала, что мой подход всегда неизменен. Потому что в одни дни ты играешь лучше, а в другие хуже. Но даже если что-то не будет складываться, я знаю, что могу играть в хороший теннис и побеждать”, — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

За титул чемпионки Мадрида представительница Польши сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 2, действующая обладательница титула) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4).