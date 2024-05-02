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Стал известен новый тренер Новака Джоковича по физподготовке

Стал известен новый тренер Новака Джоковича по физподготовке
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович продолжает обновлять свою команду. По информации авторитетного сербского журналиста Саши Озмо, Джокович после расставания с Марко Паничи воссоединился с другим своим тренером по физической подготовке – 67-летним Гебхардом Филом-Гричем.

Австрийский специалист работал с Джоковичем с 2009 по 2019 год, с перерывом на сезоны 2017 и 2018. По информации Озмо, Новак уже тренируется под руководством Грича в Белграде.

Важно напомнить, что до работы с Джоковичем Фил-Грич тренировал бывшую первую ракетку мира Томаса Мустера. А австриец всегда славился своей выносливостью. Собственно, метод работы Гебхарда, в частности, и направлен на развитие и сохранение данного качества. Грич славится своими прыжковыми тренировками и упражнениями на растяжку. Также в своей работе он использует прогулки на велосипеде и плавание.

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