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Даниил Медведев вызвал физиотерапевта на старте матча с Легечкой в четвертьфинале Мадрида

Даниил Медведев вызвал физиотерапевта на старте матча с Легечкой в четвертьфинале Мадрида
Аудио-версия:
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут в первом сете матча с 22-летним представителем Чехии Иржи Легечкой в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Медведев (3) вызвал на корт физиотерапевта при счёте 3:2 в первом сете. Предположительно, Даниила беспокоит область паха. После осмотра Даниила увели в подтрибунное помещение. Через некоторое время россиянин вернулся и продолжил игру.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Иржи Легечка в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 21:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4
6
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Даниил имеет в своём активе победу на отказе Легечки (при счёте 6:4, 6:2) в 1/8 финала Уимблдона-2023.

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