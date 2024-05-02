Даниил Медведев вызвал физиотерапевта на старте матча с Легечкой в четвертьфинале Мадрида

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут в первом сете матча с 22-летним представителем Чехии Иржи Легечкой в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Медведев (3) вызвал на корт физиотерапевта при счёте 3:2 в первом сете. Предположительно, Даниила беспокоит область паха. После осмотра Даниила увели в подтрибунное помещение. Через некоторое время россиянин вернулся и продолжил игру.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Иржи Легечка в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.
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Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Даниил имеет в своём активе победу на отказе Легечки (при счёте 6:4, 6:2) в 1/8 финала Уимблдона-2023.
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