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Даниил Медведев по ходу матча с Легечкой сказал физиотерапевту, что ему страшно

Даниил Медведев по ходу матча с Легечкой сказал физиотерапевту, что ему страшно
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с тревожными словами обратился к физиотерапевту по ходу матча с 22-летним представителем Чехии Иржи Легечкой в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Ранее, при счёте 3:2 Даниил вызывал физиотерапевта на корт и уходил с ним в подтрибунное помещение на медицинский тайм-аут. Пауза продлилась более восьми минут.

Во время смены сторон при счёте 4:3 врач вновь появился на корте. Он массировал правое бедро Медведева.

«Я чувствую себя немного лучше. Но мне очень, очень страшно», — сказал Медведев доктору.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Иржи Легечка в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/4 финала
02 мая 2024, четверг. 21:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4
6
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
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