Даниил Медведев по ходу матча с Легечкой сказал физиотерапевту, что ему страшно

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев с тревожными словами обратился к физиотерапевту по ходу матча с 22-летним представителем Чехии Иржи Легечкой в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Ранее, при счёте 3:2 Даниил вызывал физиотерапевта на корт и уходил с ним в подтрибунное помещение на медицинский тайм-аут. Пауза продлилась более восьми минут.

Во время смены сторон при счёте 4:3 врач вновь появился на корте. Он массировал правое бедро Медведева.

«Я чувствую себя немного лучше. Но мне очень, очень страшно», — сказал Медведев доктору.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Иржи Легечка в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.