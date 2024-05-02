Даниил Медведев снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде после первого сета

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Напомним, за выход в полуфинал соревнований Медведев (3) боролся с 31-й ракеткой мира, 22-летним представителем Чехии Иржи Легечкой (30). По ходу первого сета Даниилу дважды помогал физиотерапевт в связи с болезненными ощущениями предположительно в области правого бедра. В итоге Медведев проиграл партию со счётом 4:6 и сразу после этого принял решение отказаться от продолжения борьбы.
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Легечка, прошедший в полуфинал Мадрида, далее сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который автоматически вышел в данную стадию после снятия итальянца Янника Синнера (1), произошедшего ещё вчера, 1 мая.
- 2 мая 2024
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