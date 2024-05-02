Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Поправляйся скорее, Даниил». Легечка поддержал Медведева, оставив пожелание на камере

«Поправляйся скорее, Даниил». Легечка поддержал Медведева, оставив пожелание на камере
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соперник россиянина 22-летний представитель Чехии Иржи Легечка поддержал травмированного теннисиста.

«Поправляйся скорее, Даниил», — написал на телевизионной камере Легечка.

Даниил дважды взаимодействовал с физиотерапевтом по ходу первого сета из-за болезненных ощущений. В итоге, Медведев проиграл сет со счётом 4:6. После этого теннисист принял решение сняться со второй партии матча.

Легечка, прошедший в полуфинал Мадрида, далее сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который автоматически вышел в данную стадию после снятия итальянца Янника Синнера (1).

Материалы по теме
Медведев снялся с 1/4 финала в Мадриде! Позже выйдут на корт Рыбакина и Соболенко. LIVE!
Live
Медведев снялся с 1/4 финала в Мадриде! Позже выйдут на корт Рыбакина и Соболенко. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android