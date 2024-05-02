«Поправляйся скорее, Даниил». Легечка поддержал Медведева, оставив пожелание на камере

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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соперник россиянина 22-летний представитель Чехии Иржи Легечка поддержал травмированного теннисиста.

«Поправляйся скорее, Даниил», — написал на телевизионной камере Легечка.

Даниил дважды взаимодействовал с физиотерапевтом по ходу первого сета из-за болезненных ощущений. В итоге, Медведев проиграл сет со счётом 4:6. После этого теннисист принял решение сняться со второй партии матча.

Легечка, прошедший в полуфинал Мадрида, далее сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который автоматически вышел в данную стадию после снятия итальянца Янника Синнера (1).