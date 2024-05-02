Даниил Медведев в шестой раз во взрослой карьере снялся с матча
Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в шестой раз в карьере (уровень ATP) снялся с турнира по ходу матча.
Тревожный момент произошёл в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Медведев (3) снялся с матча с 31-й ракеткой мира из Чехии Иржи Легечкой (31) после первого сета, который проиграл со счётом 4:6. Предположительно, Даниил получил травму правого бедра.
Другие матчи Медведева, в которых он был вынужден отказаться от продолжения борьбы:
- Сентябрь 2015 года. «Мастерс» в Шанхае. Медведев — Юки Бхамбри (Индия) — 3:6, 0:3 (снятие);
- Февраль 2017 гола. Кубок Дэвиса. Медведев — Новак Джокович (Сербия) — 6:3, 4:6, 1:6, 1:0 (снятие);
- Апрель 2017 года. Турнир в Будапеште. Медведев — Ласло Джере (Сербия) — 0:6, 5:5 (снятие);
- Май 2017 года. «Ролан Гаррос». Медведев — Бенжамен Бонзи (Франция) — 7:6, 4:6, 1:6, 1:3 (снятие);
- Октябрь 2022 года. Турнир в Астане. Медведев — Джокович — 6:4, 6:7 (снятие).
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