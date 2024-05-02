Даниил Медведев в шестой раз во взрослой карьере снялся с матча

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в шестой раз в карьере (уровень ATP) снялся с турнира по ходу матча.

Тревожный момент произошёл в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Медведев (3) снялся с матча с 31-й ракеткой мира из Чехии Иржи Легечкой (31) после первого сета, который проиграл со счётом 4:6. Предположительно, Даниил получил травму правого бедра.

Другие матчи Медведева, в которых он был вынужден отказаться от продолжения борьбы: