Арина Соболенко показала, какую музыку слушала перед выходом на матч с Рыбакиной в Мадриде

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко показала фанатам, какую музыку слушала перед матчем с чемпионкой Уимблдона-2022, четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной. Девушки встречаются в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина в полуфинале турнира в Мадриде.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Треки, которые слушает Арина Соболенко перед матчем:

Teddy Swims – Lose Control;

Disclosure feat. Eliza Doolittle — You & Me (Rivo Remix);

The Chainsmokers & Zerb — Addicted (feat. Ink);

Daryl Hall, Daryl Hall & John Oates — Out of Touch;

Imagine Dragons – Believer;

Anthony Keyrouz — Kisses Back;

Calvin Harris, Sam Smith – Desire;

Victor Thompson Music — This Year;

Diplo, The Outfield — Your Love.