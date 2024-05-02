Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рыбакина — Соболенко: казахстанская теннисистка выиграла первый сет полуфинала Мадрида

Рыбакина — Соболенко: казахстанская теннисистка выиграла первый сет полуфинала Мадрида
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) проходит матч 1/2 финала, в котором за победу борется казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA и вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Мадрид (ж). 1/2 финала
02 мая 2024, четверг. 22:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
1 		2
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Представительница Казахстана одержала уверенную победу над Соболенко в первом сете. Рыбакина обыграла соперницу со счётом 6:1.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Елены Рыбакиной и Арины Соболенко за выход в финал турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Победитель матча встретится с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек, которая в полуфинале со счётом 6:1, 6:3 разгромила 20-ю ракетку мира, представительницу США Мэдисон Кис (18).

Материалы по теме
Рыбакина в сете от финала Мадрида! А Медведев снялся с четвертьфинала. LIVE!
Live
Рыбакина в сете от финала Мадрида! А Медведев снялся с четвертьфинала. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android